С этим рецептом забудешь, что такое хлеб! Пушистые лепешки на кефире: вкусно и быстро

Лепешки на кефире с начинкой
Продукты:
1. Кефир любой жирности — 500 мл
2. Сода — 1 ч. ложка
3. Яйцо куриное — 1 шт
4. Растительное масло — 2 ст. ложки
5. Мука — 500–550 гр
6. Сливочное масло — 50 гр
6. Соль — по вкусу
Начинка:
Вы можете выбрать одну из 5-ти начинок:
1. Сосиски или ветчина с сыром
2. Тушеные грибы
3. Тушеная капуста
4. Картофельное пюре
5. Творог с зеленью
Как приготовить лепешки на кефире:
1. Кефир смешай с содой (можно не гасить). Добавь яйцо и растительное масло.
2. Муку просей и добавь в жидкую массу. Вымеси мягкое тесто. Если понадобится, добавь еще немного муки. Допустимо, что тесто будет слегка липнуть к рукам. Присыпь его мукой и, накрыв полотенцем, оставь расстаиваться на 10 минут.
3. Тесто для лепешек скатай в жгут и нарежь на 8–9 частей. Кусочки раскатай, слегка присыпая мукой, в лепешки толщиной с мизинец. По центру выложи заранее подготовленную начинку, защипни края, прижми и разровняй немного рукой. Снова оставь на 2–3 минуты.
4. Пока лепешки отдыхают, разогрей сковороду, полив ее слегка растительным маслом. Затем обжарь лепешки с двух сторон под крышкой.
5. Растопи сливочное масло. Каждую готовую лепешку промажь сверху маслом, можно присыпать солью. Сложи в стопку, накрой полотенцем и оставь на 10–15 минут.
Необычайно аппетитные, вкусные и пышные лепешки: на сковороде под крышкой их буквально распирает! Кстати, эту вкуснятину можно приготовить без начинки и даже сделать сладкой, стоит лишь добавить пару столовых ложек сахара в тесто или посыпать им уже готовые лепешки.