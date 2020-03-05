С этим рецептом забудешь, что такое хлеб! Пушистые лепешки на кефире: вкусно и быстро

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Лепешки на кефире с начинкой

Продукты:

акими пышными лепешками частенько баловала меня бабушка, пекла их каждую неделю. Как же сложно было дождаться, пока они хоть немного остынут… Сейчас я готовлю такие лепешки для своих родных, чему они несказанно рады!

1. Кефир любой жирности — 500 мл

2. Сода — 1 ч. ложка

3. Яйцо куриное — 1 шт

4. Растительное масло — 2 ст. ложки

5. Мука — 500–550 гр

6. Сливочное масло — 50 гр

6. Соль — по вкусу

Начинка:

Вы можете выбрать одну из 5-ти начинок:

1. Сосиски или ветчина с сыром

2. Тушеные грибы

3. Тушеная капуста

4. Картофельное пюре

5. Творог с зеленью







Как приготовить лепешки на кефире:

1. Кефир смешай с содой (можно не гасить). Добавь яйцо и растительное масло.

2. Муку просей и добавь в жидкую массу. Вымеси мягкое тесто. Если понадобится, добавь еще немного муки. Допустимо, что тесто будет слегка липнуть к рукам. Присыпь его мукой и, накрыв полотенцем, оставь расстаиваться на 10 минут.

3. Тесто для лепешек скатай в жгут и нарежь на 8–9 частей. Кусочки раскатай, слегка присыпая мукой, в лепешки толщиной с мизинец. По центру выложи заранее подготовленную начинку, защипни края, прижми и разровняй немного рукой. Снова оставь на 2–3 минуты.

4. Пока лепешки отдыхают, разогрей сковороду, полив ее слегка растительным маслом. Затем обжарь лепешки с двух сторон под крышкой.

5. Растопи сливочное масло. Каждую готовую лепешку промажь сверху маслом, можно присыпать солью. Сложи в стопку, накрой полотенцем и оставь на 10–15 минут.

Необычайно аппетитные, вкусные и пышные лепешки: на сковороде под крышкой их буквально распирает! Кстати, эту вкуснятину можно приготовить без начинки и даже сделать сладкой, стоит лишь добавить пару столовых ложек сахара в тесто или посыпать им уже готовые лепешки.